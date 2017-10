Puigdemont publica fotos do interior da sede do governo

O texto que acompanha a fotografia não especifica se a fotografia foi feita esta segunda-feira ou se foi captada anteriormente.

Bon dia A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on Oct 29, 2017 at 11:39pm PDT

Carles Puigdemont, destituído do cargo de presidente da autonomia espanhola da Catalunha, publicou esta segunda-feira na rede social Instagram imagens em que aparece fotografado no interior da sede do governo, em Barcelona, com a mensagem: "Bom dia".O texto que acompanha a fotografia não especifica se a fotografia foi feita hoje ou se foi captada anteriormente.Dezenas de jornalistas, fotógrafos e operadores de câmara esperam hoje, desde cedo, em frente à Generalitat (Governo regional) pela chegada do presidente demitido Carles Puigdemont, depois de no sábado ter desafiado Madrid, que o tinha afastado no dia anterior.O Governo espanhol está hoje a fazer o teste decisivo para confirmar se controla efetivamente o funcionamento do executivo regional catalão e toda a sua máquina administrativa, no primeiro dia de trabalho depois do anúncio na sexta-feira das medidas de intervenção.Os olhares estão centrados na Generalitat para ver se Carles Puigdemont irá apresentar-se no seu gabinete.O presidente do governo catalão destituído por Madrid fez no sábado uma declaração oficial gravada previamente e transmitida em direto pelas televisões espanholas onde declarou que não aceitava o seu afastamento e pedia aos catalães para fazerem uma "oposição democrática".Puigdemont sublinhou que a sua vontade era "continuar a trabalhar" e que "numa sociedade democrática são os parlamentos que escolhem os seus presidentes".A vice-presidente do Governo de Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, mandatada pelo primeiro-ministro, Mariano Rajoy, vai a partir de hoje verificar se encontra obstáculos à intervenção de Madrid autorizada pelo Senado (câmara alta) e que vai implicar a substituição de cerca de 150 cargos nomeados diretamente ou através de confiança política.A ministra da Saúde espanhola, a catalã Dolors Montserrat, que no domingo esteve numa grande manifestação, em Barcelona, pela unidade de Espanha, mostrou-se convencida de que os funcionários da Generalitat (Governo regional) irão estar "do lado da lei".No entanto, alguns responsáveis regionais, como o ministro do Território exonerado, Josep Tull, anunciaram através das redes sociais que se iriam apresentar nos seus gabinetes já como "ministros" da nova "República da Catalunha".Por outro lado, o Ministério Público espanhol deverá hoje apresentar as queixas, que tem vindo a preparar, por rebelião, contra os autores da declaração de independência aprovada na sexta-feira no parlamento regional.O parlamento regional da Catalunha aprovou, na sexta-feira, a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupavam.Ao mesmo tempo, em Madrid, o Senado espanhol deu autorização ao Governo para aplicar o artigo 155.º da Constituição para restituir a legalidade na região autónoma.O executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou ao fim do dia a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o Governo catalão, entre outras medidas.O ministro do Interior espanhol, Juan Ignacio Zoido, reúne-se hoje em Madrid com Ferran López, novo chefe da polícia regional da Catalunha (Mossos d'Esquadra).A reunião de acordo com uma nota do Ministério do Interior deve começar às 12h30 (11h30 em Lisboa) na capital espanhola.Na reunião vão participar o secretário de Estado da Segurança, José Antonio Nieto e o secretário-geral do Ministério do Interior, Juan Antonio Puigserver que foi designado o tutelar o Departamento do Interior da Generalitat (governo autónomo da Catalunha), ao abrigo do artigo 155 da Constituição.Entretanto, o ministro das Relações Exteriores de Espanha, Alfondo Dastis, disse à estação de televisão britânica Sky News que a polícia regional da Catalunha vai "obedecer" às instruções de Madrid e que "não vai ser" necessário enviar agentes da Polícia Nacional ou efetivos do Exército para a região autónoma.