Justiça espanhola ordena detenção internacional de Puigdemont e quatro ex-governantes

A justiça espanhola emitiu esta sexta feira um mandado de detenção internacional contra Carles Puigdemont e outros quatro ex-ministros do governo catalão que estão na Bélgica. A juíza da Audiência Nacional Carmen Lamela deferiu o pedido do Ministério Público de Espanha, que pretendia colocar os governantes depostos em prisão preventiva, tal como aconteceu ao ex-membros do governo regional que regressaram à Catalunha Horas antes de ser conhecida a ordem de detenção, Carles Puigdemont deu esta sexta-feira uma entrevista a um canal belga em que disse estar "disposto a ser candidato" nas eleições marcadas para o próximo dia 21 de dezembro. O presidente deposto do governo catalão - depois de Madrid ter suspendido a autonomia da região - afirma que pode ser candidato "inclusivamente a partir do estrangeiro".Na entrevista, Puigdemont diz que está na Bélgica para preparar a sua defesa e justifica o 'exílio' com o objetivo de evitar uma "onda de violência". Afirma ainda estar disposto a responder perante a justiça (é acusado de rebelião e sediação por causa do referendo à independência de 1 de outubro) mas faz uma ressalva, quer responder " perante uma justiça verdadeira [a belga], não a espanhola".