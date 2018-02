Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont queria ativar república catalã

Juntos pela Catalunha fez acordo com radicais da CUP em troca de apoio à investidura.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:14

A Imprensa espanhola divulgou esta sexta-feira um documento firmado pelo ex-presidente catalão Carles Puigdemont e o partido radical Candidaturas de Unidade Popular (CUP) para ativar a república catalã em troca do apoio dos radicais à nova investidura de Puigdemont. O acordo terá fracassado devido ao boicote da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), do ex-presidente catalão Oriol Junqueras, atualmente detido por delitos de rebelião.



A ERC terá recusado devido aos riscos penais de uma investidura de Puigdemont, proibida pela Justiça espanhola porque o líder catalão é procurado pelos mesmos delitos que levaram Junqueras para a prisão e está refugiado em Bruxelas, não podendo tomar posse presencialmente sem correr o risco de ser detido.



Esta recusa da ERC viu-se esta sexta-feira confirmada por afirmações de Marta Rovira, secretária-geral do partido, quando disse que só aceita uma investidura que "seja efetiva e não implique consequências penais para muita gente".



Rovira elogiou, por isso, o adiamento da sessão de investidura, na passada terça-feira, pois tal vai conceder tempo para encontrar uma solução que não arrisque "prejudicar a maioria dos independentistas".



PORMENORES

Governo de Rajoy recua

O governo espanhol temperou as palavras do ministro da Justiça, que ameaçou com novas eleições catalãs em dois meses, e frisou esta sexta-feira que cabe aos advogados do Parlamento catalão ditar se o prazo legal de dois meses já está a contar apesar de a investidura ter sido adiada.



Candidatos alternativos

Os separatistas já estudam alternativas a Puigdemont. Jordi Sánchez, nº2 do Juntos pela Catalunha (JuntsxCat), é o preferido, mas está detido. Das alternativas destacam-se Jordi Turull e Elsa Artadi, ideóloga da campanha do JuntsxCat.