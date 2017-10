Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont recusa convocar eleições na Catalunha

Generalitat rejeita antecipar votação para travar a aplicação do Artigo 155.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O Governo Autonómico da Catalunha rejeitou ontem a possibilidade de convocar eleições para travar a aplicação do Artigo 155 e, dessa forma, evitar a suspensão da autonomia da região, decidida sábado pelo governo de Madrid e que aguarda apenas luz verde do Senado.



"A antecipação das eleições não está, de momento, em cima da mesa", garantiu ontem o conselheiro da Presidência da Generalitat, Jordi Turull, afastando assim o único cenário que, segundo o governo de Madrid, poderá evitar a aplicação do Artigo 155.



Turull acusou ainda o governo espanhol de se colocar "à margem da lei", ao pedir a suspensão dos órgãos eleitos pelo povo catalão e reiterou que cabe ao parlamento autonómico decidir qual será a resposta da Catalunha às medidas propostas no sábado pelo primeiro-ministro, Mariano Rajoy.



A mesa do parlamento autonómico deverá reunir-se hoje para marcar a sessão plenária convocada pelo presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, para "debater a tentativa de liquidar a democracia e o autogoverno da Catalunha", na qual poderá ser declarada a independência unilateral.



Uma das possibilidades que estão em estudo é agendar a sessão para sexta-feira, o dia em que o Senado espanhol se vai reunir para aprovar a aplicação do Artigo 155.