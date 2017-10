Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont recusa demissão e pede luta

Líder nacionalista pediu aos catalães para continuarem “a resistência pacífica”.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente destituído do governo autónomo catalão recusou abandonar o cargo e dirigiu-se ontem aos catalães pedindo "resistência pacífica" para permitir a criação "de um país livre" na Catalunha. A mensagem de Carles Puigdemont foi a resposta à ordem de demissão comunicada na sexta-feira pelo primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, em cumprimento da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola.



"A nossa vontade é continuar a trabalhar para cumprir os mandatos democráticos e, ao mesmo tempo, procurar a máxima estabilidade e tranquilidade", afirmou Puigdemont numa mensagem gravada em Girona, onde reside, e transmitida pela TV3.



"Não temos a razão da força, nem a queremos", frisou, num apelo à calma, e concluiu prometendo continuar o esforço "para construir um país livre e para manter a fraternidade com os povos de Espanha, com os quais queremos vincular-nos numa base de reconhecimento mútuo".



O governo espanhol de Mariano Rajoy recusou reagir a esta mensagem, por considerar que Puigdemont "cessou funções", o que implica, segundo fontes do governo de Madrid, que "a qualificação das suas condutas corresponde ao âmbito judicial".



Numa mensagem paralela, o porta-voz do executivo espanhol, Íñigo Méndez de Vigo, assegurou que o governo de Rajoy saberá responder "com inteligência e sensatez" à recusa de Puigdemont em deixar o cargo. Disse ainda que receberá "com agrado" que participe nas eleições antecipadas na Catalunha, marcadas para dia 21 de dezembro.



"Se quiser continuar na política está no seu direito", afirmou Méndez de Vigo. Quanto à possibilidade de ser julgado, o porta-voz da Moncloa lembrou que isso cabe ao poder judicial, que "é independente" e que decidirá se deve ou não ir a tribunal. Mas lembrou: "Ninguém está acima da lei".



Presidência catalã entregue a Sáenz de Santamaría

Um dia depois de demitir o chefe do governo da Catalunha, o PM espanhol, Mariano Rajoy, assumiu ontem o cargo de Carles Puigdemont, mas delegou o exercício de funções na vice-presidente do executivo do PP, Soraya Sáenz de Santamaría.



Os restantes cargos do governo catalão são distribuídos pelos ministros espanhóis, que assumem os cargos equivalentes aos que ocupam em Madrid.



Ex-chefe da polícia da Catalunha faz apelo à lealdade

O chefe dos Mossos de Esquadra (polícia catalã) foi ontem destituído. Josep Lluís Trapero acatou a decisão e, em carta de despedida enviada aos agentes, pediu-lhes "lealdade e compreensão" para com Ferran López, o seu sucessor designado.



"Não é um dia fácil para mim", admite Trapero na missiva, na qual insta todos os agentes a "continuarem a escrever o futuro", frisando que os novos comandos saberão "indicar-vos como fazê-lo".



PORMENORES

Marcelo apoia Espanha

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa telefonou ao rei Felipe VI para lhe comunicar que Portugal não reconhece a independência da Catalunha e que defende a unidade de Espanha.



PSOE abre pré-campanha

O líder socialista espanhol, Pedro Sánchez, abriu ontem a pré–campanha para as eleições de 21 de dezembro na Catalunha dizendo que vai ganhar, pois o PSOE "não vai contra ninguém e está a favor da convivência entre os catalães".



Líderes acusados

A procuradoria-geral espanhola manteve ontem uma reunião para ultimar a queixa que deverá apresentar amanhã contra os líderes do governo da Catalunha por rebelião, delito considerado muito grave que pode acarretar penas de até 30 anos de prisão.