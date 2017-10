Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont reitera vontade separatista da Catalunha

Presidente aproveitou homenagem a Lluís Companys para sublinhar que há “uma decisão que temos de tomar”.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:38

O presidente do governo autónomo da Catalunha, que hoje tem de responder ao governo espanhol se no passado dia 10 declarou a independência daquela região autónoma, assegurou ontem um "compromisso com a democracia e a paz como inspiradores da decisão que temos que tomar".



Carles Puigdemont fez estas afirmações durante a homenagem nos 77 anos da morte de Lluís Companys, presidente catalão executado a 15 de outubro de 1940 pelo ditador Francisco Franco, seis anos depois de declarar a criação da República da Catalunha.



O atual líder catalão acusou o PP do primeiro-ministro Mariano Rajoy de "banalizar a figura de Companys" e de manter viva a legalidade franquista que permitiu a execução do presidente catalão, crime que, sublinhou, não recebeu até hoje uma condenação da parte do Estado espanhol.



Sem referir diretamente a resposta que hoje tem de dar a Rajoy, Puigdemont assegurou: "Como povo que procurará sempre a liberdade dos seus cidadãos" o governo autónomo da Catalunha reivindicará "sempre um compromisso contra a violência".



Por esta razão, instou todos os cidadãos a manterem uma atitude de civismos, serenidade, dignidade e respeito ante o que classifica como os ataques reiterados do Estado espanhol.



Rajoy prepara substituição do ‘govern’

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, prepara a aplicação do artigo 155 da Constituição na Catalunha. Ou seja, a autonomia daquela região será anulada e as funções do ‘govern’ (governo autónomo catalão) devem ser assumidas por uma superestrutura, política ou técnica, que se manterá no poder três a seis meses, até realização de novas eleições autonómicas.



Esta situação parece inevitável ante o desafio separatista de Carles Puigdemont.



"Já não há nada a votar ou a dialogar"

O partido nacionalista CUP insistiu ontem, em palavras de Gabriela Serra, que a resposta a Rajoy tem de ser "a proclamação da república catalã", pois "já nada há a votar, dialogar ou discutir", uma vez que a 1 de outubro, no referendo separatista, "o povo falou e cabe-nos obedecer".



PORMENORES

Resposta indireta

Puigdemont vai responder ao ultimato de Rajoy em carta, na qual elude a questão de ter ou não declarado a independência e repete oferta de diálogo.



Banco Central

O ‘govern’ quer criar na Catalunha um Banco Central, pois pensa que a região continuará na UE e, para o efeito, precisa de uma autoridade monetária.



50 ‘mossos’ querem sair

50 mossos de esquadra (polícias catalães) querem ir para a polícia nacional devido a lista negra de não nacionalistas.