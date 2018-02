Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont tolerado como líder simbólico

Governo espanhol aceita eleição simbólica do ex-presidente catalão se não tiver impacto administrativo e económico.

O governo espanhol não vê inconveniente na nomeação do ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont para um cargo simbólico à cabeça do novo governo catalão, mas só se tal nomeação não tiver "impacto administrativo nem económico a cargo do erário público", referiram fontes do executivo de Mariano Rajoy.



Para Madrid, a eventual investidura de Elsa Artadi, conselheira de Puigdemont, como presidente efetiva do governo é bem vista.



Mas a própria Artadi insistiu ontem que Puigdemont "é o único candidato do parlamento". Esta postura foi reforçada pelo Juntos pela Catalunha, formação de Puigdemont e Artadi, que entregou na Mesa do Parlamento catalão uma proposta de modificação da lei da presidência do governo regional para permitir a investidura à distância e, assim, viabilizar a tomada de posse de Puigdemont a partir de Bruxelas.



A proposta foi entregue sem apoio da ERC, pois o partido de Oriol Junqueras (atualmente detido) considera tal iniciativa votada ao fracasso, uma vez que será impugnada de imediato pelo Tribunal Constitucional, como tem advertido o governo espanhol.



A possível herdeira do poder na Catalunha

Dirigiu a campanha de Carles Puigdemont em 2017 e pode agora tomar o seu lugar na chefia do governo catalão.



Elsa Artadi, de 41 anos, doutorou-se em Economia em Harvard (EUA) e lecionou em Milão entre 2006 e 2011, ano em que entrou no governo catalão como assessora económica.



Em 2017 foi eleita deputada.