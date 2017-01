Putin ajudou Trump a ganhar eleições

Mike Pence, o vice-presidente dos EUA, veio depois garantir que "o presidente eleito deixou claro que vai tomar medidas agressivas, logo nos primeiros dias da nova administração, para combater a pirataria informática e proteger a segurança dos norte-americanos deste tipo de intrusão no futuro".



Horas antes da divulgação do relatório, Trump, que assume a presidência dos EUA no dia 20, afirmara ao ‘New York Times’ que esta polémica mais não era do que "uma caça às bruxas" e uma perseguição dos adversários derrotados.Mike Pence, o vice-presidente dos EUA, veio depois garantir que "o presidente eleito deixou claro que vai tomar medidas agressivas, logo nos primeiros dias da nova administração, para combater a pirataria informática e proteger a segurança dos norte-americanos deste tipo de intrusão no futuro".

Os Serviços Secretos norte-americanos confirmaram a acusação de que o presidente russo Vladimir Putin orquestrou uma campanha para ajudar a eleição de Donald Trump para a Casa Branca.A acusação ganhou peso na sexta-feira, quando a Agência Nacional de Segurança (NSA), a Agência Central de Inteligência (CIA) e o Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgaram parte do relatório sobre os ataques informáticos sofridos na eleição presidencial de 2016.O documento confirma que Putin encomendou uma "campanha de influência" para ajudar à vitória do republicano Donald Trump. E adianta que as alegadas ações russas tinham por objetivo favorecer Trump e denegrir a imagem da candidata democrata Hillary Clinton, através de ataques informáticos contra o Partido Democrata.