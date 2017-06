Putin destaca decisão de Kohl para o fim da Guerra Fria

Vladimir Putin era um oficial do KGB na ex-República Democrática Alemã (RDA) quando Kohl dirigiu a reunificação da Alemanha ocidental e da Alemanha de leste.



O ex-chanceler alemão, desde então considerado o "pai" da reunificação alemã, morreu esta sexta-feira aos 87 anos na sua casa de Ludwigshafen, sudoeste do país.



Helmut Kohl, o dirigente político germânico que mais tempo governou a República Federal, com quatro legislaturas, foi o artífice da reunificação alemã, após a queda do Muro de Berlim em 1989.



Putin disse ainda que Kohl "será recordado na Rússia como um fervoroso defensor da uma relação de amizade" entre os dois países.Vladimir Putin era um oficial do KGB na ex-República Democrática Alemã (RDA) quando Kohl dirigiu a reunificação da Alemanha ocidental e da Alemanha de leste.O ex-chanceler alemão, desde então considerado o "pai" da reunificação alemã, morreu esta sexta-feira aos 87 anos na sua casa de Ludwigshafen, sudoeste do país.Helmut Kohl, o dirigente político germânico que mais tempo governou a República Federal, com quatro legislaturas, foi o artífice da reunificação alemã, após a queda do Muro de Berlim em 1989.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito pub

O Presidente russo Vladimir Putin enviou as condolências da Rússia pela morte do ex-chanceler alemão Helmut Kohl, e destacou a sua "função decisiva" no fim da Guerra Fria e na reunificação alemã.Através de uma mensagem divulgada na página digital oficial do Kremlin, Putin elogia Kohl pelo "desempenho decisivo em pôr termo à Guerra Fria e na reunificação da Alemanha".Na mensagem dirigida à chanceler alemã Angela Merkel e ao Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, o líder do Kremlin refere que admirava "genuinamente a sua inteligência, a sua habilidade para promover relações equilibradas e de longo alcance, mesmo nas situações mais difíceis".