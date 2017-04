Putin diz que confiança entre EUA e Moscovo piorou com Trump

Putin diz que a Síria cumpriu o acordado no que diz respeito a armas químicas, livrando-se delas, pelo que o que aconteceu naquele ataque só pode ter "uma de duas explicações": ou o governo sírio atingiu um armazém de armas químicas controlado pelos rebeldes ou "o ataque com gás é falso" e foi "desenhado para desacreditar" o governo de Bashar al-Assad.O Kremlin acredita, ainda, que deixar de apoiar o governo sírio seria o mesmo que dar vantagem aos terroristas.Apesar destas declarações, o presidente russo não descarta a possibilidade de um, esta quarta-feira, durante a visita do representante norte-americano à Rússia. "Há uma certa possibilidade" do encontro acontecer, garantiu o porta-voz de Moscovo, Dmitry Peskov.