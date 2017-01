Putin diz que prostitutas russas "são as melhores do mundo"

A informação, não confirmada oficialmente mas divulgada por vários jornais e sites norte-americanos que terão recebido um dossiê, dá conta de que, "de acordo com a Fonte D, que estava presente, a conduta perversa de Trump incluía alugar a suite presidencial do hotel, onde ele sabia que o Presidente Obama e a primeira-dama Michelle (que ele odeia) tinham ficado, para que um grupo de prostitutas conspurcasse a cama e fizesse um show para ele".

Vladimir Putin afirmou, numa conferência de imprensa, que as prostitutas russas "são as melhores do mundo" quando falava sobre as supostas imagens comprometedoras de Donald Trump. Ao que tudo indica, a Rússia teria na sua posse imagens do presidente dos EUA com prostitutas num hotel de Moscovo."São óbvias fabricações" criadas para atacar Trump, afirmou o presidente da Rússia nas primeiras declarações públicas sobre as acusações de chantagem ao presidente-eleito dos EUA.Uma nota, alegadamente vinda de um espião da agência de inteligência britânica MI6, acusa Donald Trump de ter contratado um grupo de prostitutas para que estas urinassem na cama do hotel Ritz Carlton de Moscovo, na Rússia, onde Barack e Michelle Obama dormiram numa visita oficial ao país.