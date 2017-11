Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin e Erdogan realçam restabelecimento de relações entre Rússia e Turquia

Presidente russo afirmou que as relações com a Turquia "estão praticamente restabelecidas na totalidade".

Por Lusa | 16:40

Os líderes da Rússia e Turquia sublinharam hoje que as relações bilaterais voltaram quase ao nível antes da crise de 2015, quando a força aérea turca abateu um avião militar russo.



No início de uma reunião entre Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, na cidade russa de Sochi, o Presidente russo afirmou que as relações com a Turquia "estão praticamente restabelecidas na totalidade".



Putin acentuou que as relações comerciais entre os dois países cresceram em mais de um terço nos primeiros nove meses deste ano, depois da queda registada durante grande parte do ano passado.



Erdogan destacou que "as relações bilaterais e a cooperação nas soluções de problemas regionais dão a possibilidade de olhar para o futuro", porque, disse, "em cada dia que passa, o relacionamento desenrola-se mais e melhor nos domínios político, militar e comercial".



Apesar desta realidade observada pelos dois países, a Rússia ainda mantém algumas restrições a importações turcas, impostas na sequência do abate de um avião de combate russo quando sobrevoava a fronteira entre a Turquia e a Síria.



Os dois líderes acentuaram que as frequentes reuniões ao mais alto nível - este ano, Putin e Erdogan encontraram-se por cinco vezes, a última em setembro - contribuem para melhorar a cooperação bilateral, pese embora as posições diferentes na Síria.



Moscovo intervém na Síria com militares e aviação para ajudar o Presidente sírio, Bashar al-Assad, enquanto as tropas turcas colaboram com milícias sírias que combatem Damasco.