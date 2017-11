Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin e Trump acordam em derrotar Daesh

Presidentes concluiram que não há "nenhuma solução militar" para a guerra da Síria.

08:58

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, acordaram este sábado em derrotar o Daesh e destacaram que não há "nenhuma solução militar" para a guerra da Síria, adiantou o Kremlin.



"Os Presidentes concordam que o conflito na Síria não tem solução militar" e confirmaram a sua "determinação de derrotar o Daesh, de acordo com o 'site' do Kremlin, que cita uma declaração conjunta entre os dois chefes de Estado.



Os governantes assinaram uma declaração na qual expressaram a "sua satisfação e esforços para evitar incidentes perigosos entre militares russos e norte-americanos, que permitiram aumentar as baixas no Daesh nos campos de batalha nos últimos meses".



Vladimir Putin e Donald Trump salientaram que "estes esforços vão continuar até à derrota definitiva do Daesh".



De acordo com Moscovo, a declaração foi aprovada à margem Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC), que decorre no Vietname.



A cimeira da APEC termina este sábado com o encontro dos líderes das 21 economias do bloco.



A APEC é formada pela Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia, Singapura, Taiwan, Tailândia e Vietname.