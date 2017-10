Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin envia telegrama de condolências a Trump pelo tiroteio

Pelo menos 58 pessoas morreram e mais de 515 ficaram feridas no ataque em Las Vegas.

Por Lusa | 02.10.17

O Presidente russo Vladimir Putin enviou esta segunda-feira um telegrama de condolências ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, em que define o tiroteio ocorrido em Las Vegas, Estados Unidos, com "um crime" que "choca pela sua crueldade".



"O crime, que tirou a vida a dezenas de cidadãos pacíficos, choca pela sua crueldade", refere o chefe de Estado russo em mensagem citada num comunicado do Kremlin, em que também exprime "compaixão e apoio às famílias e próximos" das vítimas.



Pelo menos 58 pessoas morreram e mais de 515 ficaram feridas no tiroteio ocorrido no domingo à noite em Las Vegas, cujo autor não tinha qualquer relação com grupos terroristas, anunciaram as autoridades.



O novo balanço foi apresentado pelo porta-voz da polícia local, Joe Lombardo, que pediu paciência às famílias porque a identificação das vítimas levará tempo.



A polícia federal norte-americana (FBI) anunciou hoje que o autor do tiroteio - identificado como Stephen Paddock, um habitante local de 64 anos -, não tinha qualquer relação com grupos terroristas.



O anúncio do responsável do FBI Aaron Rouse surge depois de o grupo extremista Estado Islâmico (EI) ter reivindicado o ataque, sem fornecer qualquer prova da sua alegação.



O grupo radical afirmou que o atirador era "um soldado" que se converteu ao Islão há alguns meses. O EI já fez declarações falsas ou exageradas no passado.



As autoridades ainda não identificaram qual foi o motivo do ataque, mas acreditam que o homem agiu sozinho. O homem matou-se depois do tiroteio.



O Presidente Donald Trump já condenou o ataque como "um ato de pura maldade".



Segundo a agência Associated Press, este foi o tiroteio mais mortífero da história moderna dos Estados Unidos da América, ultrapassando o número de vítimas do ataque numa discoteca de Orlando, em junho de 2016, que fez 49 mortes.