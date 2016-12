Putin espera por Trump para decidir resposta

As duas propriedades, uma no Maryland, a poucas dezenas de quilómetros da Casa Branca, e a outra em Long Island, Nova Iorque, foram ontem mesmo esvaziadas por funcionários da embaixada e abandonadas.



Entre estas medidas - as mais duras desde o final da Guerra Fria - está a expulsão imediata de 35 diplomatas russos declarados ‘persona non grata’ e o encerramento de dois edifícios usados por funcionários da embaixada russa, que as autoridades americanas denunciaram como "centros de espionagem".As duas propriedades, uma no Maryland, a poucas dezenas de quilómetros da Casa Branca, e a outra em Long Island, Nova Iorque, foram ontem mesmo esvaziadas por funcionários da embaixada e abandonadas.Barack Obama ordenou ainda sanções contra o FSB e o GRU e quatro espiões desta última agência, dois dos quais, Alexsey Belan e Evgeniy Mikhailovich Bogachev, estão há muito tempo na lista dos mais procurados pelo FBI por atos de pirataria informática.

O presidente russo, Vladimir Putin, decidiu esta sexta-feira não responder na mesma moeda à expulsão de 35 diplomatas russos decretada por Barack Obama e vai aguardar pela tomada de posse de Donald Trump para tomar uma decisão sobre o futuro das relações bilaterais, que atingiram agora o ponto mais baixo desde a Guerra Fria."Não vamos expulsar ninguém. Não vamos descer ao nível da diplomacia irresponsável. Se quiserem, os diplomatas americanos e as suas crianças até podem vir festejar o Ano Novo no Kremlin", anunciou Putin. "Tomaremos uma decisão sobre o futuro das relações bilaterais com base nas medidas adotadas pela administração Trump", acrescentou Putin, numa clara indicação de que, para o Kremlin, Obama é já uma carta fora do baralho e as suas medidas não são levadas a sério.Na quinta-feira, o presidente dos EUA anunciou um conjunto de duras sanções contra indivíduos e entidades russas por alegado envolvimento em ações de pirataria informática e espionagem com vista a manipular as eleições presidenciais americanas a favor de Trump.