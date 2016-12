Putin garante que não vai expulsar ninguém

O que achou desta notícia?







O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu, esta sexta-feira, que não vai expulsar quaisquer diplomatas norte-americanos do território em retaliação às sanções impostas pelos EUA.Putin decidiu não tomar em conta a sugestão do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que admitira a expulsão de 35 diplomatas americanos da Rússia, em resposta a medida igual anunciada por Barack Obama.Moscovo irá aguardar pela chegada de Donald Trump à liderança da Casa Branca antes de tomar qualquer passo na relação do país com os EUA, declarou Putin, aos media russos.