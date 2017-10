Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin, Merkel e Trump felicitaram Xi Jinping pela sua reeleição

Presidente chinês foi reeleito como secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

Por Lusa | 23:10

Angela Merkel, Vladimir Putin e Donald Trump felicitaram hoje o Presidente chinês, Xi Jinping, pela sua reeleição como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC).



O Presidente russo, Vladimir Putin, disse num comunicado que "os resultados da votação confirmaram plenamente a autoridade política de Xi Jinping e o amplo apoio à sua política de desenvolvimento socioeconómico da China e de fortalecimento das suas posições internacionais".



O chefe do Kremlin declarou-se convicto de que as decisões do "verdadeiro acontecimento histórico" que foi o XIX Congresso do PCC vão contribuir para fortalecer as relações de "associação integral e de confiança" entre a Rússia e a China.



A chanceler alemã, Angela Merkel, numa carta enviada a Xi Jinping, considerou que "os grandes desafios internacionais exigem" que as potências cooperem "de forma construtiva nas instituições globais" e que trabalhem "pela paz e pela estabilidade".



"Aos meus parabéns, acrescento a esperança de continuar a desenvolver uma cooperação intensa e amigável entre os nossos dois países", referiu Merkel.



Já o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou por telemóvel com Xi Jinping, disse um responsável dos Estados Unidos.



Trump tem "excelentes relações de trabalho com Xi Jinping", afirmou a fonte, acrescentando que o líder norte-americano "quer continuar a construir sobre o que ele chama de uma relação construtiva voltada para a busca de avanços concretos".



O Presidente norte-americano deverá encontrar-se com Xi Jinping no início de novembro, em Pequim, numa viagem pela Ásia que se concentrará na questão norte-coreana e nos seus programas nucleares e balísticos.



Esta será a primeira viagem de Donald Trump à região desde que assumiu o cargo em janeiro.