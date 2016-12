Putin ordena reforço das medidas de segurança

Na segunda-feira, e sob as objetivas das câmaras da comunicação social, Mevlut Mert Altintas, de 22 anos, matou a tiro o embaixador da Rússia em Ancara, Andrei Karlov, de 62 anos.



O diplomata, que era embaixador na Turquia desde 2013, estava a discursar na inauguração de uma exposição de fotografia quando o atacante abriu fogo contra ele.



O atacante afirmou que pretendia vingar a cidade de Alepo, que está em vias de ser totalmente controlada pelo regime sírio, com o apoio dos aliados russos.



A Turquia e a Rússia constituíram uma comissão conjunta para investigar a morte do diplomata russo. Uma delegação de Moscovo de 18 elementos chegou hoje a Ancara para integrar essa comissão.



Seis elementos próximos do atacante, que foi abatido pelas forças de segurança turcas, estão sob custódia policial.



O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou hoje o reforço das medidas de segurança na Rússia e no estrangeiro, na sequência do homicídio do embaixador russo em Ancara por um elemento das forças policiais turcas."Peço aos serviços especiais para tomarem medidas adicionais para garantir a segurança no interior da Rússia e no estrangeiro, para aumentar a segurança das organizações russas no estrangeiro e dos seus colaboradores", declarou Putin, citado pelas agências noticiosas russas.O chefe de Estado russo pediu igualmente aos serviços secretos russos para intensificarem a cooperação com os seus homólogos estrangeiros.