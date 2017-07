Qatar e EUA assinam acordo de luta contra financiamento do terrorismo

Chefe da diplomacia norte-americana está na região com o objetivo de resolver a crise diplomática entre o Qatar e os vizinhos.

Por Lusa | 11.07.17

O Qatar e os Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento sobre luta contra o financiamento do terrorismo, anunciaram esta terça-feira em Doha responsáveis dos dois países.O Qatar foi nas últimas semanas isolado política, diplomática e economicamente pelos países vizinhos com o argumento de que o país apoia o terrorismo, o que é negado por Doha.O acordo foi assinado esta terça-feira, durante uma visita ao Qatar do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson.O chefe da diplomacia norte-americana está na região com o objetivo de resolver a crise diplomática entre o Qatar e os vizinhos, entre os quais a Arábia Saudita.Um dos principais assessores de Tillerson, R. C. Hammond, explicou aos jornalistas que o acordo define "esforços que o Qatar pode desenvolver para fortalecer a sua luta contra o terrorismo e lidar ativamente com o financiamento do terrorismo".