Quase 31 milhões viram tomada de posse de Trump pela televisão

Segundo os mesmos dados, a cerimónia de Trump ficou atrás dos 37,8 milhões de pessoas que viram pela televisão a primeira investidura de Barack Obama, em 2009.George W. Bush teve uma audiência de 29 milhões en 2001, algo menos que a de Bill Clinton em 1993 e longe dos 41,8 milhões que viram a de Ronald Reagan em 1981.

Quase 31 milhões de pessoas viram pela televisão a cerimónia de investidura de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, segundo a consultora Nielsen, abaixo da audiência que registou a tomada de posse de Barack Obama.O acto principal, celebrado na sexta-feira nas escadas do Capitólio, em Washington, foi o momento alto da tomada de posse do magnata nova-iorquino.A empresa de estudos de mercado adianta, num comunicado citado pela agência Efe, que até doze canais de televisão fizeram transmissões em direto da investidura, entre as 10h00 horas (15h00 GMT) e as 18h00 (23h00 GMT).