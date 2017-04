Quase meio milhão de civis já abandonou as suas casas em Mossul

"Quando a luta começou, o nosso cenário de pesadelo foi a possibilidade de um milhão de civis fugirem de Mossul. Mais de 493 mil pessoas já o fizeram, deixando quase tudo para trás", disse Grande.



A ONU estima que ainda vivam em Mossul cerca de 500 mil civis nas áreas controladas pelo Daesh.



Esta batalha "pressionou os nossos limites operacionais", referiu ainda a coordenadora humanitária da ONU no Iraque.



Apoiadas por uma coligação internacional, em dois meses as forças iraquianas já fizeram progressos significativos na parte ocidental de Mossul, mas o progresso na cidade velha, um labirinto de ruas estreitas onde ainda residem centenas de milhares de civis, revela-se difícil e lento.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, tinha pedido no final de março, durante uma visita a um campo de deslocados perto de Mossul, mais solidariedade da comunidade internacional, lamentando a falta de recursos disponíveis.



Hosam al-Abar, membro do Conselho de Nínive, disse é Efe que a crise dos civis e dos deslocados se complica "dia após dia", acusando as tropas iraquianas de "fracassarem pela segunda semana consecutiva" no seu objetivo de abrir corredores seguros para a fuga de civis e de disparar "excessivamente" contra a cidade velha de Mossul.



Cerca de 500 mil pessoas deixaram as suas casas em Mossul desde o início da ofensiva contra o grupo extremista Daesh no norte desta cidade, há seis meses, revelou hoje a ONU."O volume de civis em fuga de Mossul é impressionante", afirmou em comunicado Lise Grande, coordenadora humanitária da ONU no Iraque.A ofensiva das forças governamentais iraquianas contra o grupo 'jihadista' Daesh na cidade de Mossul começou em 17 de outubro do ano passado e as tropas do Governo conseguiram expulsar o grupo extremista da parte oriental da cidade.