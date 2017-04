Quatro alpinistas morrem em avalanche no Canadá

O que achou desta notícia?







A polícia canadiana recuperou, este domingo, os corpos de quatro alpinistas que foram apanhados por uma avalanche numa montanha em Vancouver. Ainda há um desaparecido, avançam os meios de comunicação locais.O alerta foi dado no sábado quando um pedaço de gelo se desprendeu do pico da montanha Harvey. Outro alpinista encontrou pegadas na neve e decidiu avisar as autoridades, com medo que alguém estivesse soterrado.Segundo fonte da equipa de salvamento, citada pelo canal de televisão CBC News, o grupo poderá ter caído de uma altura de 500 metros quando o gelo colapsou.