Quatro cidadãos estrangeiros, incluindo três turcos, sequestrados na Líbia

Reféns trabalhavam na construção de uma central elétrica quando foram abordados por um grupo armado na região de Ubari.

Por Lusa | 18:17

Quatro cidadãos estrangeiros, três dos quais turcos, foram sequestrados por um grupo armado na região de Ubari, no sul da Líbia, enquanto trabalhavam na construção de uma central elétrica, anunciou esta sexta-feira a companhia nacional líbia de eletricidade.



"Um grupo armado sequestrou quatro trabalhadores de diferentes nacionalidades" em Ubari, indicou num comunicado a empresa de eletricidade que supervisionava o projeto.



Um responsável local de segurança tinha já indicado anteriormente que um engenheiro alemão, que a companhia de eletricidade identifica como sendo sul-africano, e três turcos estavam "desaparecidos".



A empresa de eletricidade apelou à "libertação imediata" dos quatro homens e e companhia turca Enka lamentou, também em comunicado, o sucedido, dizendo que o "projeto estratégico" da central elétrica estava "na fase final" e indicou que o incidente ocorreu quando os homens se dirigiam "para fora da zona de construção".



Desde a queda do regime de Muhammar Kadhafi, em 2011, os trabalhadores estrangeiros e as representações diplomáticas na Líbia são regularmente alvo de ataques e sequestros por parte de milícias ou do grupo 'jihadista' Estado Islâmico.