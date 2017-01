Quatro crianças morreram por intoxicação com gás

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Quatro crianças morreram e outras seis pessoas foram internadas no Texas, Estados Unidos, devido a um gás venenoso que foi libertado quando alguém tentou lavar um pesticida que tinha sido pulverizado numa casa, informaram as autoridades na segunda-feira.O gás fosfina terá sido libertado quando a água se misturou com o produto químico de controlo de pragas.As seis pessoas internadas não estavam livres de perigo de vida, segundo os bombeiros.