Quatro crianças resgatadas da nova Casa dos Horrores

Casal deixava quatro filhos trancados em quartos sem comida, água ou luz.

10:07

Um casal foi detido em Tucson, no estado norte-americano do Arizona, por manter os quatro filhos adotivos trancados em quartos separados durante todo o dia, sem comida, água ou luz e sem acesso à casa de banho. O caso que está a chocar os EUA e o Mundo já é apelidado de ‘A Nova Casa dos Horrores’, uma vez que apresenta contornos semelhantes ao da família Turpin (em que os pais mantinham 13 crianças em condições deploráveis).

Benito e Carol Gutierrez, de 69 e 64 anos, respetivamente, foram detidos este sábado depois de uma das crianças ter conseguido escapar de casa por uma janela aberta. O menor entrou numa loja e pediu para usar o telefone, mas o dono estranhou a situação e acabou por contactar imediatamente as autoridades.

A polícia ouviu a criança e montou uma operação em casa do casal Gutierrez. Encontraram quatro crianças, com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos, com a saúde debilitada devido à falta de higiene e subnutrição.

Segundo o que a polícia conseguiu apurar, os quatro menores eram mantidos trancados em quartos separados durante mais de 12 horas por dia. Não tinham luz nos quartos, não lhe era dado alimento ou água e eram obrigados a fazer as necessidades no chão ou, em casos muito excecionais, num balde.

"As crianças eram todas mantidas em quartos separados, que eram trancados pelos suspeitos por fora. Não tinham acesso a comida, água, luz ou casa de banho por mais de 12 horas, e esta situação repetia-se regularmente", afirmou o Departamento de Polícia de Pima County.

As crianças foram resgatadas pelas autoridades e foram sujeitas a exames médicos. Foram entregues aos serviços sociais norte-americanos.