Quatro leões escaparam do Kruger Park, na África do Sul

Guardas procuram animais que foram vistos junto a uma estrada.

Por Lusa | 10.07.17

Não foi ainda apurado como é que os leões fugiram do parque, onde a maior parte da área tem vedações, mas é frequente acontecerem episódios semelhantes.



O chefe da Agência de Parques e Turismo de Mpumalanga fez um apelo à população: "Pedimos às comunidades que se mantenham em alerta e que nos informem de algum avistamento", disse Johannes Nobunga. "O terreno onde decorre a busca traz alguns desafios à equipa, mas continuaremos a trabalhar com os donos de quintas e com a comunidade da área".

Quatro leões fugiram domingo à noite do Parque Nacional Kruger, o maior da África do Sul, tendo sido avistados próximo de uma aldeia vizinha, anunciaram esta segunda-feira guardas florestais sul-africanos.Os animais foram vistos nas proximidades da localidade de Matsulu e as autoridades alertaram os residentes para adotarem precauções e estarem atentos.Em maio, funcionários do parque conseguiram apanhar quatro de um grupo de cinco leões que tinham escapado do mesmo parque. O quinto animal não foi encontrado e pode ter regressado ao parque pelos seus próprios meios.