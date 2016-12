Acidente de avião na Colômbia faz quatro mortos

Quatro pessoas morreram e outra ficou ferida num acidente com um avião de carga que descolou do aeroporto colombiano Germán Olano, de Puerto Carreño, capital do departamento do Vichada, na fronteira com a Venezuela, informaram esta quarta-feira fontes oficiais.



O diretor de Socorro Nacional da Cruz Vermelha colombiana, César Urueña, disse aos jornalistas que o aparelho 727, com matrícula HK4544, pertencia à empresa Aerosucre e que o acidente ocorreu a "dez quilómetros de Puerto Carreño, de onde tinha partido com destino a Bogotá".



O funcionário explicou que o avião caiu num sítio conhecido como Las Granjas e que dos cinco tripulantes, quatro morreram e o outro foi transportado para um hospital de Puerto Carreño.

