Por Lusa | 02:09

Quatro pessoas morreram no domingo na sequência da queda de uma avioneta no noroeste da Bolívia, informou fonte oficial citada pelos 'media' estatais.



Três dos ocupantes, incluindo o piloto, eram bolivianos e o quarto de nacionalidade venezuelana.



Após despenhar-se a 50 quilómetros da localidade de San Borja, a avioneta explodiu deixando os corpos dos quatro ocupantes calcinados.



Segundo dados preliminares, o acidente foi provocado por "ventos cruzados" que desestabilizaram a aeronave que se despenhou numa zona de difícil acesso.



A avioneta caiu pouco depois de ter partido de Los Reyes, a meia hora de San Borja, no departamento de Beni.