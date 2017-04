Quatro presos aparecem mortos em prisão de máxima segurança nos EUA

King estava condenado por vários crimes e deveria ser libertado em outubro de 2020. Kelley estava a cumprir 15 anos e deveria ser libertado em agosto de 2020. Ham deveria sair em novembro próximo, Já Scruggs cumpria prisão perpétua.



A porta-voz do Departamento, Sommer Sharpe, revelou os nomes e as idades. Tratam-se de John King, 52 anos, Jason Kelley, 35, Jimmy Ham, 56, e William Scruggs, 44.King estava condenado por vários crimes e deveria ser libertado em outubro de 2020. Kelley estava a cumprir 15 anos e deveria ser libertado em agosto de 2020. Ham deveria sair em novembro próximo, Já Scruggs cumpria prisão perpétua.

Quatro presos foram encontrados mortos na manhã de sexta-feira num dormitório de uma das prisões de máxima segurança para homens no Estado da Carolina do Sul, anunciaram esta sexta-feira as autoridades.Os presos foram encontrados na Instituição Prisional de Kirkland, na capital estadual, afirmou o diretor do Departamento das Prisões, Bryan Stirling, à agência noticiosa AP.Stirling não disse como é que morreram.