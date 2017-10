Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro suspeitos detidos por ligações ao atacante de Marselha

Autoridades estão a tentar perceber se o homem que provocou o ataque tinha apoio externo ou se pertencia a uma rede terrorista.

Por Lusa | 03.10.17

Quatro suspeitos foram detidos por ligações ao homem que esfaqueou mortalmente duas mulheres junto à principal estação ferroviária de Marselha e que depois foi abatido por agentes militares, confirmaram esta terça-feira fontes judiciais à agência internacional Efe.



Os detidos estão a ser investigados por crimes de "associação de criminosos para fins terroristas" e a sua identidade e local de residência não foram divulgados.



As autoridades estão a tentar perceber se o homem que provocou o ataque tinha apoio externo ou se pertencia a uma rede terrorista, numa investigação que foi aberta no domingo pelo Escritório Antiterrorismo.



O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou no domingo o ataque, através de um comunicado difundido pela Amaq, a sua agência de propaganda.



O Governo francês prefere esperar pelo fim da investigação para se pronunciar acerca da natureza do ataque, de acordo com a Efe.



Na segunda-feira, o procurador encarregado do inquérito revelou que o atacante tinha sido detido dois dias antes em Lyon (sudeste) por roubar numa loja.



O homem foi sinalizado em "sete ocasiões sob sete identidades diferentes" por crimes de delito comum, declarou o procurador François Molins numa conferência de imprensa.



Quando esteve sob custódia na última vez "apresentou um passaporte tunisino de 18 de novembro de 2014 em nome de Ahmed H., nascido a 9 de novembro de 1987 em Bizerte, na Tunísia", precisou.



Molins acrescentou que nenhuma das identidades apresentadas pelo autor do esfaqueamento estava ligada a atos de radicalização terrorista.