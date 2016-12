Árvore cai durante casamento e mata uma pessoa

Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas no sábado, na sequência da queda de uma árvore de grande porte numa festa de casamento na cidade californiana de Whittier, informaram os bombeiros do condado de Los Angeles, EUA.



Um eucalipto caiu no parque local enquanto família e amigos dos noivos se juntavam para tirar uma fotografia de grupo. Segundo relatam testemunhas aos jornais locais, a árvore ter-se-á partido em duas e atingido diversas pessoas.



Entre os feridos figura uma menina de quatro anos, que está em estado grave. Outro dos atingidos também inspira cuidados, enquanto que os restantes três feridos foram considerados ligeiros pela equipa médica.









O eucalipto de grande porte que quebrou neste incidente não estava assinalado como uma árvore em risco de queda, garantem as autoridades locais.



Para além do casamento, também uma festa de aniversário estava a decorrer perto do local do acidente, um parque bastante popular na cidade.

