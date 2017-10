Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de avião bombardeiro faz dois mortos na Síria

Aparelho russo despenhou-se ao sair da pista para cumprir uma missão.

11:08

Dois pilotos russos morreram esta terça-feira na queda de um avião bombardeiro Su-24 na base aérea síria de Jmeimim, na província de Latakia, informou o Ministério da Defesa da Rússia.



O aparelho, um bombardeiro, despenhou-se ao sair da pista quando descolava para cumprir uma missão, de acordo com o Ministério da Defesa russo, citado pela imprensa.



Segundo aquele ministério, a queda do aparelho causou a morte aos dois pilotos, mas não provocou danos nas instalações da base aérea.



Na origem do acidente poderá estar um problema técnico no aparelho.