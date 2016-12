Queda de avião militar na Indonésia provoca 13 mortos

Um avião militar da Indonésia Hercules C-130 despenhou-se na província oriental de Papua, causando a morte das 13 pessoas que seguiam a bordo.



Agus Supriatna, um oficial da Força Aérea disse à Metro TV que o avião estava a transportar suprimentos de comida de Timika para Wamena, quando se despenhou no sábado.



A mesma fonte indicou o mau tempo como a causa provável do acidente.





No avião seguiam três pilotos e uma tripulação de dez pessoas.Imagens de televisão mostraram equipas de resgate no local da queda do avião.Pequenas aeronaves são usadas com frequência para transportar pessoas para a zona montanhosa de Papua e o mau tempo já provocou vários acidentes nos últimos anos.