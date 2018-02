Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de avião no Irão mata dezenas de pessoas

Avião partiu de Teerão e despenhou-se numa zona montanhosa a 22 km do destino.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A queda de um avião numa zona montanhosa do Irão terá matado ontem todos os 65 ocupantes. O avião da companhia aérea iraniana Aseman Airlines fazia um voo interno e despenhou-se quando atravessava o Monte Dena numa zona próxima de Semiron, na província de Isfahan, a cerca de 22 km do destino.



O aparelho, um ATR 72-500 de turboélice, fazia a ligação entre Teerão e Yasuj e terá desaparecido dos radares cerca de 50 minutos depois de descolar da capital iraniana.



As autoridades anunciaram a morte de todos os ocupantes do aparelho, mas corrigiram depois ante a impossibilidade de localizar os destroços do avião, que transportava 59 passageiros e seis tripulantes. O avião acidentado tinha 25 anos e terá caído quando tentava fazer uma aterragem de emergência.



As buscas pelos destroços foram interrompidas ontem devido ao mau tempo no local onde o avião se despenhou, por motivos ainda por determinar.



Enquanto familiares dos passageiros se juntavam no aeroporto de Yasuj o presidente Hassan Rohani e o líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, transmitiam condolências pelo que pode ser um dos mais mortíferos acidentes aéreos no país.



PORMENORES

2017 o ano mais seguro

O passado ano foi o mais seguro de sempre na aviação comercial, não havendo registo de vítimas fatais.



Os mais graves do país

A queda de um Tupolev, em 2009, matou 168 pessoas, o mais trágico acidente aéreo no Irão. Em 2011 a queda de um Boeing fez 78 mortos.



Tragédias de 2016

O ano de 2016 foi dos mais seguros na aviação, mas ficou marcado por tragédias como a do voo da LaMia que em novembro matou 71 pessoas, incluindo quase toda a equipa do Chapecoense.