Queda de barreira em estádio no Kuwait faz 40 feridos

Em campo, disputava-se a final da Taça do Golfo entre Omã e os Emirados Árabes Unidos.

23:00

A queda de uma barreira num estádio de futebol na cidade do Kuwait, onde se disputava a final da Taça do Golfo entre Omã e os Emirados Árabes Unidos, fez esta sexta-feira cerca de 40 feridos.



Em nota publicada na sua conta na rede social ´Twitter´, o ministro da Juventude do Kuwait indicou que os envolvidos no acidente sofreram apenas "ferimentos menores".



O responsável adiantou ainda que as autoridades do Kuwait vão abrir um inquérito às causas do acidente, que terá sido originado pela aglomeração de adeptos junto a uma barreira para felicitar os jogadores.



A organização da competição, citada pela agência AFP, adiantou que 11 pessoas permanecem hospitalizadas.