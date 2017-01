Queima namorada após esta se recusar a fazer sexo

Um homem queimou a namorada quando esta se recusou a fazer sexo. O crime, que ocorreu na localidade de Vacaria, no Brasil, deixou a jovem, de 18 anos, com 80% do corpo queimado, conta o site G1.

O ataque ocorreu na madrugada deste domingo. Michael de Andrade Ribas, de 28 anos, terá chegado a casa após uma festa e quis manter relações sexuais com a namorada. Como a jovem se negou, o suspeito regou-a com gasolina e ateou-lhe fogo.

O homem pegou ainda fogo à habitação onde ambos moravam, provocando graves estragos.

A vítima foi transportada para o hospital e está em estado considerado muito grave.

