Quem era o homem que abateu o embaixador russo?

Depois de disparar "quatro a cinco tiros" que atingiram Andrey Karlov, o agressor gritou "Nós morremos em Alepo, tu morres aqui". Terá, igualmente, dito "Deus é grande", em árabe.



Mevlüt foi abatido pela polícia na galeria onde disparou contra o representante diplomático russo.



No momento do ataque, envergava um fato escuro, camisa branca e gravata preta, como um agente de segurança.Depois de disparar "quatro a cinco tiros" que atingiram Andrey Karlov, o agressor gritou "Nós morremos em Alepo, tu morres aqui". Terá, igualmente, dito "Deus é grande", em árabe.Mevlüt foi abatido pela polícia na galeria onde disparou contra o representante diplomático russo.

O homem que disparou várias vezes sobre o embaixador da Rússia na Turquia, Andrey Karlov, esta segunda-feira já foi identificado.Tinha 22 anos e chamava-se Mevlüt Mert Altintas. Nasceu em 1994 em Aydin e era agente do corpo de intervenção da polícia de Ancara desde 2014.Inicialmente, as cadeias de televisão locais acreditavam que o homem teria utilizado uma identidade falsa para entrar no Centro de Arte Contemporânea, mas afinal o atirador pertencia à polícia turca e usou as suas credenciais para garantir o acesso ao edifício.