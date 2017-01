Rabos de cera alertam para assédio sexual

Allison Bouganim, uma artista plástica norte-americana, está a dar que falar na Florida, nos EUa, por estar a espalhar rabos feitos de cera por vários locais públicos daquele estado. O objetivo é alertar para o assédio sexual.

A iniciativa ‘Wax That Ass’ (Encera Esse Rabo) mistura escultura, fotografia, instalações e intervenção social em vários locais onde a própria artistas e muitas outras mulhers foram vítimas de assédio sexual, como praias, supermercados, centros comerciais, lavandarias, transportes públicos e até igrejas.

As esculturas de cera são feitas com moldes de rabos reais de mulheres que foram vítimas de assédio sexual, e surgem numa grande variedade de tons de pele porque, segundo a artista, "o assédio sexual não escolhe idade, raça ou condição social".

Allison assume que o projeto tem não tem sido visto com bons olhos por todos e conta que foi difícil tirar algumas das fotografias. "Quando coloquei as esculturas numa praia, houve um menino que quis ir interagir com elas e a mãe deu-lhe logo uma palmada e arrastou-o. Num supermercado, fui identificada, tiraram fotos ao meu carro e a mim e fui prontamente expulsa. Proibiram-me de voltar a entrara em qualquer espaço daquela cadeia de supermercados", lamenta a artista.

