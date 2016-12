Rafael Henzel quer voltar ao trabalho em janeiro

Henzel chegou ao Brasil na terça-feira passada, juntamente com o lateral Alan Ruschel, outro dos sobreviventes, e ambos foram imediatamente internados no hospital de Chapecó, localidade sede da equipa, situada no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil.Os serviços médicos do hospital têm previsto dar alta a Henzel ainda hoje, no entanto, de acordo com o próprio jornalista, caso seja necessário, poderá ficar mais uma semana para recuperar-se a 100 por cento."Estamos a ganhar o jogo aos 45 minutos da segunda parte. Não podemos desfalecer", acrescentou.O locutor, que revelou ter mudado quatro vezes de lugar durante o voo, defendeu ainda que o acidente resultou de "uma falha humana" e confessou que ainda não ponderou se irá deixar de viajar com a equipa nos jogos fora da Arena Condá de Chapecó.A 29 de novembro, a queda do avião da companhia boliviana Lamia perto de Medellín (Colômbia) causou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo, incluindo a maioria dos jogadores da Chapecoense, dirigentes e jornalistas que acompanhavam a equipa de futebol brasileira, que se preparava para disputar a primeira mão da final da Taça sul-americana com os colombianos do Atlético Nacional.