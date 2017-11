Rainha de Inglaterra celebra 70 anos de casamento

D. Isabel II e Duque de Edimburgo partilham fotografias para assinalar bodas de platina.

A rainha D. Isabel II e o Duque de Edimburgo celebram esta segunda-feira, dia 20 de novembro, 70 anos de casamento. Os monarcas realizaram uma sessão fotográfica para assinalar mais um ano de união, e partilharam os retratos na conta de Twitter oficial da família real. A cerimónia íntima realiza-se, esta segunda-feira, no Castelo de Windsor.

Todos os anos, a rainha e o príncipe Philip realizam uma sessão fotográfica para comemorar mais um ano de casamento. Este ano, as fotografias foram captadas pelo fotógrafo britânico Matt Holyoak, no Quarto Branco do Castelo de Windsor. A rainha é a monarca há mais tempo no trono, e o seu casamento é o mais longo dentro das casas reais.

Lilibeth, alcunha que a família deu a D.Isabel II quando esta era jovem, casou-se com o príncipe Philip em 1947, na Abadia de Westminster. A noiva tinha 21 anos e o noivo 26, quando trocaram alianças. Seis anos depois, com a morte do pai, Isabel subiu ao trono e foi coroada rainha de Inglaterra.

A primeira fotografia foi divulgada no sábado, e mostra os monarcas de pé, lado a lado, com duas pinturas históricas de Georges III e da rainha Charlotte, que foram casados durante 57 anos, atrás deles. No domingo, foram divulgadas mais três retratos com um fundo de platina, que simboliza a data que assinalam este ano.

A celebração das bodas de platina será realizada numa cerimónia privada, com a família e amigos mais próximos, no Castelo de Windsor, na noite de segunda-feira. A comemoração pública faz-se com a emissão de um selo com imagens do casal.