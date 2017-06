Rainha de Inglaterra quis dizer algo sobre o Brexit com o chapéu?

A Rainha Isabel II discursou esta quarta-feira no Parlamento britânico sobre o Brexit. Contudo, o que chamou atenção não foram as palavras da monarca mas sim o look.

Isabel II optou por um chapéu com flores azuis e amarelas com claras semelhanças à bandeira da União Europeia. O visual está a gerar centenas de comentários nas redes sociais e os internautas especulam mesmo se a Rainha terá querido mandar uma mensagem subliminar através do acessório.

"Este chapéu parece uma pequena bandeira da EU", lê-se no tweet do utilizar Paul Aitken.

"Será que a rainha mostrou o seu sentimento sobre o Brexit através de um chapéu que parece a bandeira da EU?", partilhou outro internauta.



Discurso de Isabel II

Durante o discurso, Isabel II garantiu que a prioridade da primeira-ministra Theresa May é garantir o melhor acordo do Brexit possível para o Reino Unido e trabalhar para converter leis da União Europeia ligadas à imigração, sanções internacionais, segurança nuclear, agricultura e pesca.

"A prioridade do meu governo é garantir o melhor acordo possível à medida que o país deixa a União Europeia", disse a rainha aos deputados.

A Rainha falou ainda sobre os recentes ataques terroristas que atingiram o País comprometendo-se a destinar 2% do Produto Interno Bruto do País na Defesa e estabelecer uma comissão para combater o terrorismo.



Visitas de Estado

A rainha não falou sobre a visita de Estado do Presidente dos EUA, Donald Trump, ao Reino Unido, mas falou da visita de Estado dos reis de Espanha, Felipe e Letizia, em junho, o que foi interpretado como um sinal de que a viagem de Trump pode ser adiada.

