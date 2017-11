Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Rainha do Póquer' morre em violento acidente de viação

Viatura despistou-se contra uma rotunda que GPS não registou.

13:08

Emma Fryer, mais conhecida como a 'Rainha do Póquer' no Reino Unido, morreu na sequência de um violento acidente de viação, na passada noite de sexta-feira. A jogadora profissional da partida de cartas mais famosa do mundo seguia no lugar do passageiro quando o GPS do carro onde seguia falhou.



Na República Checa, para participar num concurso europeu de póquer, a mulher perdeu a vida quando o motorista do carro onde viajava se despistou contra uma rotunda que o GPS não tinha registado e que o intenso nevoeiro não deixava visualizar.



Emma, natural de Cheshire, tinha descoberto recentemente que ia ser avó, uma vez que uma das suas duas filhas estava grávida. A família da mulher de 44 anos está devastada mas garante que o apoio dos fãs tem sido incondicional.



Emma Fryer preparava-se este ano para abandonar o seu emprego e realizar o seu maior sonho: dedicar-se a tempo inteiro ao póquer.



A jogadora destacou-se bastante nos últimos anos em vários torneios de póquer nacionais e internacionais.



O seu corpo vai ser repatriado para o Reino Unido já no próximo dia 15 de outubro, data em que terão início as cerimónias fúnebres.