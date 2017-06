Rainha Isabel II cumpre minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio em Londres

Parada em Londres celebra os 91 anos da rainha Isabel II

Trooping the Colour, que celebra em Londres o 91º aniversário da monarca que tem o reinado mais longo da história do Reino Unido.





Pelo menos 30 pessoas morreram no incêndio que deflagrou na madrugada de quarta-feira na Torre Grenfell e rapidamente alastrou a todo o edifício de 24 andares e 120 apartamentos, onde residiam entre 400 e 600 pessoas.As chamas, que destruíram totalmente o prédio, fizeram igualmente 78 feridos, 19 dos quais continuam internados em quatro hospitais da capital britânica, 10 deles em estado crítico. Há cerca de 70 desaparecidos.A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que serão disponibilizados cinco milhões de libras (5,7 milhões de euros) para ajuda de emergência às vítimas do incêndio em Londres.

A rainha Isabel II participou este sábado num minuto de silêncio que se realizou no palácio de Buckingham em memória das vítimas do incêndio na Torre Grenfell, no oeste de Londres, que causou pelo menos 30 mortos.Acompanhada pelo marido, o duque de Edimburgo, a rainha de 91 anos juntou-se a outras pessoas reunidas diante do palácio Buckingham para o minuto de silêncio, que aconteceu por volta das 10h45 horas no Reino Unido (mesma hora em Lisboa).A cerimónia aconteceu no decurso da paradaA rainha, num comunicado sem precedentes, admitiu que é difícil evitar o ânimo sombrio que se vive no Reino Unidos depois das tragédias vividas este ano no país, como os atentados terroristas e o recente incêndio no edifício residencial de Londres.