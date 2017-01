Rainha Isabel II escapa a tiro

Depois de ter estado fechada no seu quarto, no Palácio de Buckingham, a recuperar do estado de saúde frágil e de uma forte gripe, a rainha Isabel II voltou à agenda real e já viajou para a sua casa em Sandringham, Norfolk, para conceder honras a Ray Wheaton, um dos membros do seu staff que a apoiou nesta altura mais complicada.

A recuperação da monarca surge ao mesmo tempo que foi divulgada uma história insólita passada nos jardins do Palácio de Buckingham. Ao que parece, a rainha quase foi atingida por um tiro de um guarda real.

De acordo com o The Times, Isabel II é fã de passeios noturnos. Um ex-guarda real confessou à publicação que, quando a rainha sofre de insónias, gosta de dar longos passeios a meio da noite pelos jardins do palácio.

Num desses passeios, um guarda foi surpreendido ao ver um vulto a deambular pelo jardim quando já passava das 03h00. Acreditando tratar-se de um intruso, o guarda preparou a arma, apontou e gritou ‘Quem está aí?’. Não obteve resposta e resolveu aproximar-se.

Percebeu depois tratar-se da rainha Isabel II e, ainda em choque, terá dito "Caramba, Vossa Majestade, mesmo quase que lhe dava um tiro". Depois calou-se ao perceber que estava a falar fora da sua vez e em tom inapropriado com a rainha.

Isabel II mostrou-se muito divertida com o episódio e depressa respondeu em tom brincalhão. "Prometo que da próxima vez eu ligo a avisar todos os guardas antes de sair para passear. Assim não é preciso dar-me um tiro", disse Isabel II ao guarda.





Isabel II faltou às missas da quadra natalícia enquanto recuperava de uma gripe, que a deixou seriamente debilitada.