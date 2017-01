Rainha Isabel II vai faltar à missa de Ano Novo

Isabel II honra todos os anos centenas de compromissos e é raro anular deslocações por razões de saúde.



Em 2014, Isabel II assegurou 393 compromissos oficiais e 341 em 2015, segundo os 'media' britânicos.







A rainha Isabel II de Inglaterra anulou este domingo a presença na missa de Ano Novo devido a uma "forte constipação", motivo que também retirou a monarca das cerimónias no dia de Natal pela primeira vez em 30 anos "Sua Majestade a Rainha não vai participar no culto deste domingo, em Sandringham. A Rainha ainda não se sente pronta para ir à Igreja já que ainda está a recuperar de uma forte constipação", indicou porta-voz do Palácio de