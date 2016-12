Rainha Sílvia da Suécia hospitalizada

Sílvia Renata Sommerlath nasceu a 23 de dezembro de 1943 em Heidelberg, na Alemanha, e é rainha consorte da Suécia desde 1976, quando casou com Carlos Gustavo.



A rainha foi hospitalizada depois de ter festejado com a família o seu aniversário no palácio real de Drottningholm, na ilha de Lovön, no município de Ekerö, nos arredores da capital sueca.Sílvia Renata Sommerlath nasceu a 23 de dezembro de 1943 em Heidelberg, na Alemanha, e é rainha consorte da Suécia desde 1976, quando casou com Carlos Gustavo.O casal tem três filhos, Vitória, princesa herdeira, Carlos Filipe, e Madalena.

A rainha Sílvia da Suécia, de 73 anos, deu entrada na sexta-feira à tarde, no hospital Karolinska, em Estocolmo, depois de ter sentido tonturas, anunciou hoje a casa real.A mulher do rei Carlos Gustavo estava engripada há alguns dias, um estado que se agravou na sexta-feira com vários episódios de vertigens, noticiou a Efe."A rainha está hospitalizada para observação e para realizar vários exames clínicos. Encontra-se bem, dadas as circunstâncias", afirma a casa real em comunicado.