Próxima cimeira de países do sul da Europa será em Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, anunciou este sábado em Lisboa que a próxima cimeira de sete países do sul da Europa, incluindo Portugal, decorrerá em Espanha, em abril.



O anúncio foi feito na declaração conjunta dos dirigentes, no final da reunião, que reuniu hoje em Lisboa os Presidentes de França e de Chipre e os primeiros-ministros de Portugal, Espanha, Grécia, Malta e Itália, naquela que foi a segunda cimeira destes países.



"Foi uma reunião muito útil, da qual todos tirámos partido e serei eu a organizar a próxima, que terá lugar em Madrid, no próximo mês de abril", disse o chefe do Governo espanhol, que pela primeira vez participou nestas cimeiras, depois de ter falhado a primeira reunião, em setembro passado em Atenas, por estar em governo de gestão.









No mesmo sentido, o Presidente francês, François Hollande, salientou que "não se trata de uma organização, mas de uma reunião informal ao serviço de todos os Estados europeus".



"Aqui falamos em nome de toda a Europa", assinalou.



Segundo o texto da declaração conjunta final, Chipre será o país que acolherá a próxima cimeira dos países do sul da UE, que se realizará depois do verão, adiantou o primeiro-ministro português, António Costa.



O objetivo da cimeira de hoje foi preparar posições concertadas para as próximas cimeiras da UE, em La Valletta, Malta, (03 de fevereiro) e em Roma, Itália (25 de março), que assinalará os 60 anos da assinatura dos tratados fundadores do bloco europeu e de onde deverá sair a Declaração de Roma sobre o futuro da Europa.



