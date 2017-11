Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy apela a "participação massiva" nas eleições da Catalunha de dezembro

Primeiro-ministro espanhol quer abrir "uma nova etapa" após crise do referendo independentista.

Por Lusa | 09:56

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, apelou esta quarta-feira à "participação massiva" nas eleições regionais da Catalunha de 21 de dezembro próximo para "abrir uma nova etapa", esperando que os catalães estejam "conscientes da importância dessa consulta.



No habitual debate político com o Governo realizado no parlamento, Mariano Rajoy também referiu a existência de numerosos dados "preocupantes" na economia daquela comunidade autónoma.



A tentativa independentista na Catalunha levou a uma redução do crescimento maior do que no resto de Espanha, assim como a um aumento do desemprego, uma situação que é acompanhada pela transferência da sede social de mais de 2.000 empresas da região desde 1 de outubro último.



Nesse dia, o governo catalão organizou um referendo de autodeterminação considerado ilegal pelo Estado espanhol, tendo o parlamento da Catalunha aprovado a independência da região em 27 de outubro último.



O Governo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, decidiu em seguida a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o governo catalão.