Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy avisa que pode manter 155 em vigor

Primeiro-ministro espanhol alertou o ex-presidente catalão Carles Puigdemont de que não pode tomar posse a partir de Bruxelas.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:54

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, assegurou ontem que o artigo 155 da Constituição "continuará em vigor", mantendo suspensa a autonomia da Catalunha, se o ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont insistir em ser empossado na chefia do novo governo regional por meio de videoconferência a partir de Bruxelas.



"Não há margem para ser presidente à distância, nem por delegação nem por outro tipo de armadilha", afirmou Rajoy ante a Junta Diretiva do PP, frisando que "o artigo 155 continuará em vigor até à tomada de posse do novo presidente" e isso só pode acontecer "fisicamente".



Os advogados do parlamento catalão têm opinião idêntica. Num parecer de 22 páginas, não vinculativo, rejeitaram ontem a legalidade de uma tomada de posse por videoconferência.



Na alocução ante a Junta Diretiva, Rajoy defendeu o recurso ao 155, mas frisando que é arma de último recurso, a ser usada "no mais breve espaço de tempo". Contudo, o facto de ter sido aplicada com sucesso, segundo Rajoy, é um alerta de que "Espanha e a sua democracia têm instrumentos de defesa e que, quando a atacam, defende-se".



Rajoy frisou ainda que "a resposta do governo foi boa para Espanha apesar de talvez não ter sido boa para o PP".

Esta afirmação visou justificar os maus resultados do partido, que elegeu apenas quatro deputados e se vê já superado nas sondagens a nível nacional pelo Cidadãos, vencedor das eleições na Catalunha.