Rajoy “desconhecia” financiamento ilegal

Líder do PP garantiu em tribunal que só lidava com os assuntos políticos do partido e não com os económicos.

Por Ricardo Ramos | 08:42

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, garantiu ontem em tribunal que "nunca teve conhecimento" do financiamento ilegal do Partido Popular ou da chamada ‘Caixa B’ usada para pagar salários não declarados aos principais dirigentes do partido, isto apesar de ter sido apontado como um dos beneficiários do esquema orquestrado pelo ex-tesoureiro Luís Bárcenas.



"É absolutamente falso. Recebíamos o salário de deputado e algumas pessoas recebiam um complemento pago pelo partido, que era devidamente declarado às Finanças", garantiu Rajoy sobre a ‘Caixa B’, que segundo a acusação do caso Gürtel terá beneficiado dezenas de altos dirigentes do partido.



Rajoy, que antes de assumir a liderança do PP foi o responsável pelas campanhas eleitorais do partido, escudou-se sempre na definição estrita das suas funções para assegurar total desconhecimento do esquema de corrupção e financiamento ilegal conhecido, que está a ser julgado há quase um ano na Audiência Nacional.



"O orçamento [das campanhas eleitorais] é elaborado pelos serviços económicos do partido. O diretor de campanha dedica-se exclusivamente à parte política", repetiu várias vezes Rajoy ao longo de quase duas horas de depoimento, o primeiro de um chefe de governo em funções num processo judicial.



O líder do PP mostrou-se sempre confiante e firme nas respostas, nunca se escusando a responder ou alegando falhas de memória, antes pelo contrário, garantindo várias vezes que se "lembrava perfeitamente" de factos, pessoas e reuniões.



O momento mais desconfortável para Rajoy ocorreu quando foi confrontado com os SMS - "Luís, sê forte" e "Fazemos o que podemos" - que enviou a Bárcenas quando este foi acusado. "Não querem dizer nada, escrevi isso como podia ter escrito outra coisa", disse Rajoy sem convencer.



PORMENORES

Sánchez exige demissão

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, exigiu a "demissão imediata" de Rajoy por uma questão de "dignidade". "Este é um dia negro para a democracia espanhola. Rajoy é o principal responsável pelo clima geral de corrupção dos últimos anos e deve acabar com esta agonia antes que agonizem as instituições", acusou o socialista.



Podemos quer explicações

Pablo Iglésias, líder do Podemos, exigiu a comparência de Rajoy no Parlamento para "explicar as contradições no seu depoimento" e disse que vai falar com Sánchez para concertar uma ação conjunta da oposição.